Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подхватил коронавирусную инфекцию. По его словам, он чувствует себя хорошо, находится сейчас на изоляции и будет работать дистанционно.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 11 ноября.

"Риск подхватить коронавирус у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно. Придерживайтесь карантина и берегите себя и близких! Искренне желаю вам всем здоровья!" - написал Разумков.

Таким образом, в связи с болезнью, судя по всему, на следующей пленарной неделе председательствовать в Раде будет не он.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский сообщил об инфицировании коронавирусом. По словам его супруги, он чувствует себя нормально, изолировался, но продолжает работать.

Также рассказывали, что спикер Белого дома заболела Соvid-19.

Между тем, как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил отрицательный результат теста на коронавирус.