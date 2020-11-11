В Ереване, где на площади Свободы оппозиционные политические силы проводят митинг, накалилась обстановка. Полиция начала оттеснять протестующих от здания парламента. После этого организаторы митинга попросили участников разойтись добровольно.

Об этом передают российский Пятый канал и Телеграм-канал "Sputnik Армения".

Вечером во время акции протеста, когда давал интервью член оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян, в толпе началось движение. Как оказалось, в направлении полицейских была брошена дымовая шашка.

Участники акции заявили, что шашку бросили сами правоохранители, но неумело.

После этого силовики перешли к решительным действиям. СМИ сообщили о том, что специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "массовые беспорядки". А полиция дала протестующим у парламента пять минут на то, чтобы покинуть территорию.

Когда время истекло, правоохранители стали пытаться оттеснить протестующих. Многие митингующие покинули место проведения акции.

Арцвик Минасян попросил людей разойтись по домам и ждать указаний.

"Идите домой, спасибо. Мы в офис едем и будем работать, завтра снова собираемся", - сказал политик.

Ранее оппозиция потребовала отставки премьера Никола Пашиняна до полуночи.

В ходе протеста полиция задержала более ста человек.