В среду, 11 ноября, Кабмин ввел "карантин выходного дня". Этому предшествовали протесты работников сферы услуг по всей стране. Они требовали не ужесточать ограничения и позволить бизнесу работать.

Но, тем не менее, уже на этих выходных, с 14 по 16 ноября, по всей стране будет запрещена работа баров, ресторанов, кафе (они будут работаю только на вынос).

Также закроют ТРЦ, кинотеатры, магазины (кроме продуктовых). Из супермаркетов работать смогут только те где 60% площади занято продуктами. Предварительно таки меры продлятся до 30 ноября.

"Страна" опросила работников киноиндустрии и фэшн-ритейла о том, что они думают о решении "Кабмина" и как это повлияет на бизнес. Также мы публикуем мнения украинцев из соцсетей о "карантине выходного дня". Этот материал обновляется.

Что думают украинцы о карантине выходного дня. Обновляется

21:18 В соцсетях уже публикуют мемы о карантине выходного дня.

21:09 Журналист Оксана Богданова:

"Что такое карантин выходного дня:

- бары, рестораны и кафе работают, но только на вынос;

- работают продуктовые магазины, аптеки и азс;

- ограничений передвижения по городу нет; парки, стадионы и детские площадки открыты;

- транспорт работает.

P.S.: а Эпицентр продуктовый магазин? продукты там тоже продаются - возле кассы".

В комментариях Богдановой написали, что продукты сейчас продают везде. Например, в магазинах бытовой химии стоят банки с кабачковой икрой.

"Щас продукты уже везде продаются. Даже в "Ярославе", который бельем постельным торгует. Даже в хозтоварах типа

"Червоного марркета" - они еще в первый локдаун сообразили и подстраховались едой.

Трагикомизма добавляют банки с кабачковой икрой в магазинах бытовой химии и косметики".

21:01 Журналист Севгиль Мусаева:

"У меня в ленте очень много противников любого локдауна. Выходного дня, в том числе. Признаться честно, у меня эта мера тоже вызывает вопросы, хотя логика приблизительно понятна.

Но и в мире не придумали ничего лучше локдауна за 8 месяцев с начала пандемии. Не только украинская система здравоохранения коллапсирует. Посмотрите на Францию, Италию, где тоже введён карантин. В других странах - комендантский час. Везде динамика пугающая. Больше 20 тысяч случаев в соседней Польше. Во Франции -60 тысяч кейсов в сутки. В Штатах общее количество заболевших с начала пандемии уже превысило 10 млн человек.

У противников локдауна есть альтернативный выход из ситуации, чтобы это помогло снизить нагрузку на больницы и врачей? Что вообще думаете по этому поводу?"

Свое мнение в комментариях Мусаевой высказали жена Сергея Лещенко Анастасия Топольская и журналист Андрей Блинов.

"Я думаю, что в Украине возмущает больше всего то, что деньги которые должны были пойти на борьбу с ковидом уходят в непонятном направлении и на другие цели. Главная проблема в этом. Условия в борьбе с ковидом не меняются , а средства инвестируются куда-то. При этом нет никакой совершенно помощи бизнесу, который потерпает от локдауна. Есть ряд категорий, которые выживают только за счет выходных, например. Ну и вообще мало здесь справедливости ) Выживайте как хотите или "естественный отбор". Но мы ж не в джунглях живем ) Или в джунглях..?" - написала Топольская.

Экономический обозреватель Андрей Блинов:

"Если что-то нельзя делать в субботу, но можно вечером пятницы, то можно представить во что, например, превратится в ближайшие 3 недели пятница.

Мне больше нравится идея увеличить длительность работы всего, сделать максимально гибкие графики работы и вливать ресурс в медицину, а не что-то сопутствующее (в любом случае переболеют больше половины и надо быть готовым принимать одновременно 10-20 тысяч тяжелых), а не только лишь сокращать и запрещать. Тем более что ни слова конкретики по поддержке бизнеса.

Как крайний вариант, да, комендантский — кто хочет перемещаться и гулять: тест и смартфон-контроль. Но, боюсь, это может обернуться запросом на бюджетное финансирование от МВД больше, чем весь ковид-фонд.

Пока что в реальности большинство мер — повторение ограничений оранжевой зоны. Плюс лишнее поле для трактования, кто может работать в субботу и воскресенье, а кто нет".

20:50 Что представляет собой карантин выходного дня, мнение о нем Олеси Медведевой - в блоге "Ясно.Понятно" на YouTube-канале "Страна.ua".

20:45 Журналист Вячеслав Чечило:

"Мэр Львова Садовой заявил, что Львов не будет выполнять решение правительства о карантине. И что вообще государство забирает у Львова слишком много денег.

"Власти приходят и уходят, а Львов был, есть и будет".

Панове, это уже сепаратист или еще патриот?".

20:38 Журналист Андрей Хрусталев:

"Есть два основных пути заражения: 1) от членов семьи, 2) в офисе. Мировая статистика вам в помощь.

Какой из этих двух путей прерывает карантин выходного дня? (никакой). Зачем его тогда вводить? Черт его знает.

Нашей владе очень не хватает нормальной коммуникации с народом. Многих своих мотивов она не объясняет. Поэтому действия ее так часто вызывают разочарование.

Вот взять например легендарный с прошлого еще локдауна запрет гулять в парках. Думаете, это был бред?

Нет, это был не бред. Тогда считалось, что передача коронавируса через предметы – один из основных способов заражения.

Сейчас уже так не считается. Но тогда наука именно это утверждала.

В парках – лавочки, турники, детские площадки. Люди могут часами бродить, дышать свежим воздухом, но потом устанут и захотят присесть на лавочки. Которых, как правило, немного, и они где-то в одном месте расположены. И там по идее мог возникнуть рассадник коронавируса.

Беда в том, что даже санврач Ляшко видимо не в курсе этой причины и однажды сказал, что парки были закрыты, чтобы людей припугнуть.

Потому что Ляшко – болван.

И вот опять решение, выглядящее дурацким. Карантин выходного дня. Ну, объясните, так чтоб все поняли, свою логику.

Потому что иногда кажется, что никакой логики в ваших действиях нет.

Точно так же, как в действиях с Конституционным судом никакой логики не обнаружено.

И вообще, логика в ваших действиях, ребята, угадывается все реже".

20:32 Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова:

"Карантин выходного дня уничтожит в хлам рынок кинотеатров. Им вообще нет смысла продолжать. Аренда, электричество, прокат кино, зарплата сотрудников. И полное отсутствие прибыли, потому что по будням к ним в принципе никто не ходит. Ляжет работа торговых центров. Сузится до мышей ресторанный рынок. Нас ждет поистине удивительный Новый год", - написала Крюкова.

20:25 Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

"Карантин выходного дня. С закрытыми заведениями и общественными местами в субботу и воскресенье. Его начинают для того, чтобы мы имели меньше соблазна пересекаться в свободное время. Но, вместе с тем, это не помешает нашим людям пользоваться общественным транспортом и ходить друг к другу в гости, является тем же самым большим способом заражения.

Рад, что в субботу и воскресенье привык работать, поэтому дилеммы по этому поводу нет", - написал Круторогов.

Круторогов поинтересовался у своих подписчиков, что они думают по поводу нового карантина.

"Считаю тоже это полная лажа, а не карантин... Его если и нужно было бы начать то недели три четыре назад... А так это реально добить мелкого частника с его бизнесом", - ответил Андрей Давыдов.

Владимир Крамар написал: "А Велюр закроют?"

20:19 Журналист "Страны" Юлия Корзун:

"Карантин выходного дня - это как "победа Пальчевского".

20:12 Журналист Владимир Коваль пишет:

"Бедный министр Степанов, конечно. Пандемия рано или поздно закончится, а плевать в суп в ресторанах будут еще очень долго".

20:10 Общественный деятель Александр Скубченко считает: нежелание граждан выполнять людей, бизнеса и политиков соблюдать карантин выходного дня имеет прямое отношение к тому, что сама власть не хочет соблюдать законы. В частности, в отношении Конституционного суда.

"Президент, Кабмин и депутаты назвали решение Конституционного суда незаконным и отказались выполнять.

Мэр Львова назвал карантин выходного дня глупым и отказывается его выполнять.

Людям плевать на всех: и на суд, и на президента, и на Кабмин, и на депутатов, и на мэров, и на карантин.

Если ты плюёшь на закон с высоты Печерских холмов, то почему ты должен быть для кого-то законом?" - считает Скубченко.

20:05 Карантин выходного дня может продлится до апреля 2021 года.

Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов.

20:00 В нашем отдельном материале - позиция киевских рестораторов.

Среди них уже зреет бунт - некоторые открыто предлагают саботировать запрет Кабмина и продолжать работать.

Вот, например, мнение Дмитрия Федотенкова, совладельца сети ресторанов Tarantino Family:



«Мы будем саботировать карантин выходного дня. Это бесполезная ерунда, преследующая единственную цель наших глупых правителей – уничтожить остатки ресторанного бизнеса. Это вообще не повлияет на заражаемость.



Выходные дни – 45-50% оборота ресторанов. Закрытие на выходные равносильно гибели. Это загоняет рестораны в глубокую убыточностью. И без всякого локдауна есть спад продаж – примерно на половину по сравнению с прошлым годом.



За семь месяцев правительство не сделало ничего, чтобы подготовиться к этому сезону.

Вместо этого они успели:



- Развернуть Большую стройку и начать строить то, что можно было построить через пару лет.

- Дали заработать группе ушлых полупокеров - на дорогах, масках, антисептиках.

- Грохнуть арендаторов ТРЦ, сами ТРЦ, ритейл, рынок услуг и развлечений.

- Многие из них успели даже сходить в отпуск.

- Вернуть себе докарантинные зарплаты.

- Про@бать местные выборы.

- Они успели даже провести национальный опрос людей о том, хотим ли мы все курить шмаль. Вместо того, чтобы провести национальное тестирование.



По итогу.

Тестовая система завалена.

Медиков катастрофически не хватает.

Больниц нет.

Кислорода нет.

Бюджета на борьбу с ковидом на следующий год – нет.

Плана нет.

Программ поддержки бизнеса по примеру развитых европейских стран нет.

Заявленные обещания не выполнены - ни одно.

И я сейчас не о миллионе рабочих мест, о чем обещал Шмыгаль.



Что есть?

Карантин выходного дня.



Это их формула успеха на все случаи пандемии, как в средневековье, когда при насморке или головной боли прописывали универсальное - пустить кровь.



Что делать?

Срочно стоить быстровозводимые больницы, оснащать их, закупать кареты скорой помощи.

Готовить, привлекать и мотивировать медиков.

Наладить систему тестов и наконец-то осознать, что для большинства людей один тест это половина пенсии.

Назвать главные источники заражения, после чего вся страна узнаёт, что рестораны и кинотеатры не есть проблема. Проблема - транспорт и ночные дискотеки, которые никто не закроет на ближайшие выходные.

Ну и главное - необходимо оградить страну от клоунских управленческих решений.

А карантин выходного дня предлагаю не исполнять как преступный приказ».

19:46 Андрей Садовой заявил, что Львов не собирается соблюдать карантин выходного дня. Мэр считает, что решение власти глупое, такие ограничения "похоронят" малый и средний бизнес.

"Ожидаемая позиция - мэр хочет победить во втором туре, а потому будет саботировать карантинные приказы из Киева, чтоб не сбить себе рейтинг", - комментирует Садового "Политика Страны".

19:32 Бизнесмен Гарик Корогодский назвал меру "исключительно тупой".

"ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ

Карантин выходного дня, на две недели, как сказали, но 3 пары выходных.

Министр экономики на встрече утром все услышал, с доводами согласен.

В разговоре все с доводами соглашаются, мы оперируем цифрами и доказываем, что мера выбрана исключительно тупая.

Когда то во дворе детьми играли в войну.

По очереди – день за наших, день за фрицев.

Пока не появлялся новенький, который всегда за фрицев.

Как наш Кабмин", - написал Корогодский.

19:13 Журналист Юрий Ткачев не поддержал введенный карантин и объяснил причины.

"Думаю, что "карантин выходного дня" это такая хитрость: мол, мы ж вас не полностью закрыли, а только на полшишечки. Так что и компенсации вам платить вроде не обязаны, крутитесь как умеете остальные 5 дней в неделю.

Моя позиция остаётся прежней: необходим локдаун с выплатой полноценных компенсаций по европейскому образцу.

Нет денег? Я подскажу вам, где достать: срежьте зарплаты Коболеву, Лещенко и прочим иностранным агентам. Пусть им их хозяева платят", - написал Ткачев в телеграме.

19:05 Корреспонденты "Страны" опросили владельцев и руководителей из сферы кино и моды, что они думают о карантине выходного дня. Их комментарии мы поблеем ниже.

Максим Григорьев, владелец кинотеатров "Синема Сити":

"До 60% кассовых сборов припадают на выходные дни. То, что делает сейчас Кабинет министров, приведет не к закрытию бизнеса, а к накоплению долгов", – уверен Григорьев. Он также добавил, что ТРЦ не будут считать карантин "выходного дня" полным локдауном, поэтому будут выставлять счета за аренду торговых площадей.

"Как бизнесу платить за аренду помещений. Если уже вводить локдаун, так полный, а не частичный. А сейчас правительство режет бизнес по миллиметру",– добавил Григорьев.

Катерина Терехова, директор по развитию кинотеатров "Планета Кино":

"Мы умрем как бизнес. Если киноиндустрия не будет работать во время выходных, а именно в субботу и воскресение люди ходят в кинотеатры, мы потеряем 40% от существующих 50, так как сейчас залы можно заполнять только на 50%, – уверенна Терехова.

Она также считает, что введение ограничений в субботу и воскресенье будет означать потерю всей выручки. "Сейчас вся отрасль в шоке от принятых решений. Ведь сегодня у нас состоялся диалог с правительством, нас выслушали, приняли все наши требования и аргументы, но что мы получили в итоге. Но мы не собираемся сдаваться. Сегодня в 19:00 в экстренном режиме собирается оргкомитет сегодняшней акции протеста под Кабмином. Мы будем прописывать план дальнейших действий",– заявила Терехова.

Артем Вознюк, собственник сети "Одесса-Кино":

"Мы еле-еле выжили после первого карантина. Залы и так можно заполнять всего лишь на 50%. Сейчас уровень заполняемости достаточно низкий. Только за счет выходных дней этот бизнес может как-то выживать. Но судя по всему нам придётся закрывать кинотеатры вообще",– уверен Вознюк.

Дмитрий Деркач, владелец кинотеатров "Планета Кино":

Мы и так с марта в убытках. Каждый месяц от одного до десяти млн гривен убытков. В сентябре был "Тенет", вот мы вышли на 1 млн убытков. В апреле, мае – до 10 миллионов убытков. Сегодня протестовали не помогло. Вряд ли люди еще раз соберутся на протесты", – уверен Деркач.

Он также добавил, что карантин выходного дня правительство ввело, но для бизнеса никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний.

"Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте. Поработаем неделю, после этого, вероятно, придётся закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты. Мы делаем огромную ставку на нашу команду, тщательно отбирали, обучали сотрудников, формировали корпоративную культуру. Многие менеджеры, директоры, администраторы кинотеатров работают с нами с 2008 года или с момента открытия очередного кинотеатра. И это все при том, что у нас безопасно, что подтверждается международными исследованиями. У нас намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполнятся в будние дни. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня”– возмущается Деркач.

Роман Романчук, владелец кинотеатров "Мультиплекс":

"Безусловно, мне тяжело комментировать насколько это решение важно с точки зрения эффективности снижения уровня заболеваемости. Это действительно тяжелое решение, но правительство само себя ввело в такое положение. Пандемия произошла не вчера, мы имеем проблемы с марта месяца. За это время, система здравоохранения не улучшилась. Все страны, которые сейчас заходят в локдаун, за это время разработали несколько программ поддержки бизнеса. Мы как бизнес за это время получили ноль гривен помощи от государства. Мы не говорим про дотирование, нам нужны нормальные программы кредитования, санации. Каждый месяц мы несем убытки. Карантин выходного дня отнимет у нас 70% доходов, что, по сути, ставит нас в условия, когда выжить без специальных программ правительства будет невозможно",– уверен Романчук.

Мария Набока, директор по развитию "MD fashion" рассказала "Стране", как карантин выходного дня повлияет на фешн-ритейл. По словам Марии, доход может упасть в половину, а часть проектов - уже находятся в состоянии нулевой прибыли.

"Конечно, частичный локдаун повлияет на всех, кроме бизнеса ритуальных услуг, который не страдает сегодня. По сути в фешн-ритейле столкнулись с тем, что было огромное падение продаж. Это связанно с падением платёжеспособности людей, также уменьшилась посещаемость офисных центров, так как люди работают удаленно, а это влияет на то, что они покупают.

Безусловно нет просто необходимости на сегодняшний день делать покупки, которые мы делали год назад. Часть проектов вышли на этап, когда уже ничего не зарабатывают. Многие операторы закроются, то, что сейчас происходит в ресторанах, когда масса магазинов с вывесками "аренда". Это неизбежная часть. Доход упадет на 40-50%.

Соответственно, если у проекта минус 50%, а его рентабельность - 10%, то не нужно быть финансистом, чтобы сказать, что этот объект нужно закрыть",- говорит Мария Набока.

Также она сказала, что откорректировать заказ на этот сезон уже невозможно, поскольку заказ в фешн ритейле делают за год.

"Вся "зима" уже есть у нас. У всех. Мы не продадим в следующем году то, что мы купили сегодня. Это невозможно продать. Это практически тоже самое, как и с колбасой. Никто не купит в следующем году остатки прошлого сезона. Купят, но в любом случае, невозможно продать все. Откорректировать заказ на этот сезон - невозможно. "Зима" уже у всех присутствует с августа/сентября. Разве что, исходя из тенденции падения, откорректируем заказы на весну, но в сетевом бизнесе это так же сложно, поскольку вся "весна" подкреплена финансовыми обязательствами.

Это вызовет либо большой скандал до разрыва контракта, что невозможно, или придется закупать остатки товара. Поэтому здесь конфликтная ситуация не только внутри, но и с внешними партнерами.

Будет ли меняется период скидки, с учетом того, что суббота/воскресенье выходной? Я допускаю. Может быть не с пятницы по воскресенье будут скидки, а четверг-пятница. Каждый ритейлер будет гибок, чтобы получить своего покупателя. Здесь у каждого своё управленческое решение", - считает Мария.

Она добавила, что выступает против частичного и полного локдауна, поскольку это не решает проблемы.

"Я против и полного локдауна и против локдауна "выходного дня". Это не решает проблемы. Тут комментарии могут быть только нецензурные в контексте тех решений, которые принимаются. Как быстро сделать так, чтоб умереть? Можно по разному: можно медленно, а можно быстро. По моему, разыгрывается именно такой сценарий", - сказала Набока.

18:10 Секретарь Луцкого горсовета Игорь Полищук назвал таки меры необоснованными и неадекватными и сообщил, что юристы уж ищут способ обойти эти ограничения.

"Правительство ввело карантин выходного дня уже с этих выходных. С 00:00 в эту субботу в 00:00 понедельника не будут работать питания (кроме еды на вынос), все магазины (кроме продуктовых), ТРЦ и др. развлекательные центры, спортзалы, а также запрещено проведение массовых мероприятий.

Считаем эти меры очередным необоснованным, неадекватным и крайне сомнительным решением с точки зрения эффективности в уменьшении заболеваемости коронавирусом. Вместе с тем такие меры приведут к серьезным убыткам и проблемам у большого количества и так истощенного малого и среднего бизнеса (а иногда и закрытия такого бизнеса), серьезным падением доходов работников отраслей, подпадающих под запрет и значительными неудобствами для граждан.

Вместо того, чтобы вводить такие меры, правительству нужно было в течение весны-лета эффективно использовать средства Коронавирусного фонда и открывать в городах временные инфекционные госпитали с разведением кислородных точек и всем остальным, что необходимо для больных ковид, нуждающихся в медицинской помощи.

Вместе с коллегами мы консультируемся с юристами и ищем возможности для того, чтобы в нашем городе законно избежать карантина выходного дня и дать предпринимателям и предприятиям нормально работать, а лучанам нормально жить и удовлетворять свои потребности в различных сферах жизнедеятельности".

18:00 Волонтер и автогонщик Алексей Мочанов считает, что предложенный правительством карантин - это "медленная и голодная смерть ресторанного бизнеса, который и так еле дышит в зимний сезон".

"Смерть кинотеатрам, куда ходят обычно именно в выходные, а аренду и за прокат фильмов нужно платить ежемесячно, в срок и с пеней.

Торба развлекательно-торговым центрам. И главное - ничего не предложено взамен, пояса затянуть должны только выборочно почему-то.

Не Велюр. Сфера обслуживания загнется.

И я не особо понимаю, чем думают в правительстве, когда предлагают запретить, но не предлагают альтернатив, уже не говоря о реальной адресной материальной помощи.

Но если меры, предложенные правительством, отправляют на тот свет быстрее и качественнее ковида, то кто из них - вирус? И кто из них разрушительнее?"