Российская актриса 49-летняя Анастасия Заворотнюк, которая пытается преодолеть онкологическое заболевание, начала выходить на прогулки во двор своего загородного дома.

Об этом пишет журнал Teleprogramma.pro.



По данным издания, семья Заворотнюк не принимает дома гостей из-за опасений заражения каким-либо вирусом. Будни актрисы проходят рядом с родными, ее поддерживает муж - тренер и хореограф Петр Чернышев.

Поэтому и двухлетие дочки Милы отмечали в узком семейном кругу. Были все свои: мама Анастасии, муж Петр Чернышев, несколько самых близких подруг, старшие дети от предыдущего брака - 24-летняя Анна и 20-летний Майкл, а также няня, которая помогает семье с ребенком.



Прогулки актрисы проходят исключительно на территории домовладения, поскольку близкие Заворотнюк беспокоятся, что кто-то может ее сфотографировать. При необходимости выехать в Москву машина забирает звезду так, чтобы посторонние ее не увидели.



Как сообщалось, информация о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появилась в августе 2019 года.

Напомним, глиобластома, которую диагностировали у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, не является смертельной. Такое заявление сделал врач, который не занимается лечением звезды, но знает подробности состояния ее здоровья.

Также мы писали о том, чтл в России на совещании по вопросам развития генетических технологий президенту Владимиру Путину рассказали о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк и объяснили, зачем у нее взяли образцы клеток.



