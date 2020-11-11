Введенный в Украине с 14 по 30 ноября карантин выходного дня распространяется и на фитнес-клубы, бассейны и спортзалы. Эти учреждения также не смогут работать по субботам и воскресеньям и должны оставаться закрытыми с 00:00 часов субботы и до 00:00 часов понедельника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, за введение карантина выходного дня сегодня проголосовал Кабмин. Накануне голосования премьер предупредил - если не ввести частичный локдаун, то больницы из-за перегруженности перестанут принимать пациентов с ковид уже с 15 декабря. Добавил экспрессии глава Минздрава: он даже стукнул по столу и повысил голос, заявляя, что по хорошему надо вводить трехнедельный тотальный локдаун.

При голосовании за это решение был воздержавшийся - министр культуры Александр Ткаченко, который ранее сулил большие проблемы учреждениям культурной сферы при карантине выходного дня.