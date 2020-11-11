Украинские рестораторы возмущенны введением карантина выходного дня, решение о котором в среду принял Кабмин. Один из сотрудников сферы общепита предложил игнорировать новые режим "как преступный приказ".

Пост с призывом не выполнять распоряжение правительства опубликовал в Фейсбук владелец крупной сети пиццерий Дмитрий Федотенков .

Он отметил, что в начале первого локдауна у власти были все козыри на руках, чтобы построить больницы, обеспечить национальное тестирование, снабдить и подготовить медиков и сделать многое другое, "что успели реализовать государства с адекватным госменеджментом". Украинское же правительство за семь месяцев не сделало ничего, чтобы подготовиться к новому эпидсезона.

Вместо этого власти были заняты Большой стройкой, заработками на дорогах, масках, антисептиках, собственным отпуском и выборами.

В итоге, как пишет Федотенков ,тестовая система завалена, медиков катастрофически не хватает, больниц нет, кислорода нет, бюджета на борьбу с ковидом на следующий год нет, стратегии нет и программ поддержки бизнеса по примеру развитых европейских стран тоже нет.

Зато есть карантин выходного дня.

"Это их формула успеха на все случаи пандемии, как в средневековье, когда при насморке или головной боли прописывали универсальное - пустить кровь. Что делать? Срочно стоить быстровозводимые больницы, оснащать их, закупать кареты скорой помощи. Готовить, привлекать и мотивировать медиков... Назвать главные источники заражения, после чего вся страна узнает, что рестораны и кинотеатры не есть проблема. Проблема - транспорт и ночные дискотеки, которые никто не закроет на ближайшие выходные. Ну и главное - необходимо оградить страну от клоунских управленческих решений. А карантин выходного дня предлагаю не исполнять как преступный приказ", - резюмировал пост пользователь соцсети.

Также он привел инфографику с данными о том, где больше всего шансом подхватить инфекцию. В ресторанах и кафе их всего 3%, тогда как больше всего в школах 44%, приютах - 25% и на работе - 16%.

Ранее "Страна" писала, что новый режим предполагает закрытие на выходных салонов красоты.

Также не будут работать парикмахерские и химчистки.