В период введения в Украине карантина выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября, в субботу и воскресенье также должны закрываться и салоны красоты. Об этом "Стране" сообщил источник в правительстве.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Кабмин ужесточил карантин в стране и ввел частичный локдаун, который мы предсказывали еще неделю назад.

Также мы писали, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без нового карантина Украину ждет итальянский сценарий с переполненными больницами и что, если и вводить локдаун, то минимум на три недели.

Также мы сообщали, что в выходные дни в Украине таже не будут работать парикмахерские и химчистки.