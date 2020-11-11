Сегодня было принято решение о введении карантина "выходного дня" с 14 по 30 ноября. В связи с чем в Кабмине сообщили, что все рынки, кроме продуктовых, должны быть закрыты.



Так, при введении карантина, с 00:00 часов субботы и до 00:00 часов понедельника будет запрещена работа вещевых рынков.



"Закрываются учреждения торгового и бытового обслуживания населения, кроме предприятий торговли продуктами питания", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Источник "Страны" в Кабмине подтвердил, что продовольственные рынки закрывать не будут, остальные (вещевые) закроют.



Ранее "Страна" сообщала, что общественный транспорт из-за карантина выходного дня останавливать не будут. Так, во время общегосударственного карантина автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить количество пассажиров равное числу мест для сидения.



Также напомним, какие магазины будут работать во время карантина выходного дня. Работать будет разрешено только продуктовым и аптекам.