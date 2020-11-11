В среду, 11 ноября, Кабмин ужесточил правила карантинных ограничений и ввел, так называемый "карантин выходного дня".

Сегодняшнему решению правительства предшествовали протесты работников сферы услуг по всей стране. В 22 городах люди вышли на акции протеста с требованием – не вводить карантин выходного дня. Но по итогу их никто не услышал. Таким образом уже в эту субботу, 14 ноября с 00:00 до 00:00 понедельника 16 ноября будет запрещена работа баров, ресторанов, кафе, они работаю только на вынос.

Также закрывают ТРЦ, кинотеатры и другие развлекательные учреждения. Запрещена работа всех магазинов, кроме продуктовых, аптек (включая ветеринарные) и АЗС. Работать смогут лишь те супермаркеты, где 60% площади занято продуктами.

"Страна" опросила работников киноиндустрии, что они думают про решение "Кабмина" о введении карантина выходного дня, и как это повлияет на их бизнес.

Максим Григорьев, владелец кинотеатров "Синема Сити" тяжело представляет, что будет с его бизнесом с введением карантина выходного дня.

"До 60 процентов кассовых сборов припадают на выходные дни. То, что делает сейчас Кабинет министров, приведет не к закрытию бизнеса, а к накоплению долгов", - уверен Григорьев. Он также добавил, что ТРЦ не будут считать карантин "выходного дня" как полный локдаун, поэтому будут выставлять счета за аренду торговых площадей.

"Как бизнесу платить за аренду помещений. Если уже вводить локдаун, так полный, а не частичный. А сейчас правительство режет бизнес по миллиметру",– сказал Григорьев.

Катерина Терехова, директор по развитию кинотеатров "Планета Кино" считает, что такое решение убьет киноиндустрию.

"Мы умрем как бизнес. Если киноиндустрия не будет работать во время выходных, а именно в субботу и воскресение люди ходят в кинотеатры, мы потеряем 40 процентов от существующих 50, так как сейчас залы можно заполнять только на 50 процентов", - уверенна Терехова. Она также считает, что введение ограничений в субботу и воскресенье будет означать потерю всей выручки.

"Сейчас вся отрасль в шоке от принятых решений. Ведь сегодня у нас состоялся диалог с правительством, нас выслушали, приняли все наши требования и аргументы, но что мы получили в итоге. Но мы не собираемся сдаваться. Сегодня в 19:00 в экстренном режиме собирается оргкомитет сегодняшней акции протеста под Кабмином. Мы будем прописывать план дальнейших действий",– заявила Терехова.

Артем Вознюк, собственник сети "Одесса-Кино", уверен, что бизнес нужно будет закрывать.

"Мы еле-еле выжили после первого карантина. Залы и так можно заполнять всего лишь на 50 процентов. Сейчас уровень заполняемости достаточно низкий. Только за счет выходных дней этот бизнес может как-то выживать. Но судя по всему нам придётся закрывать кинотеатры вообще",– уверен Вознюк.

Дмитрий Деркач, владелец кинотеатров "Планета Кино" считает, что с введением карантина его компания будет вынуждена уволить 500 сотрудников и оставить людей без работы.

"Мы и так с марта в убытках. Каждый месяц от одного до десяти млн гривен убытков. В сентябре был Тенет, вот мы вышли на 1 млн убытков. В апреле, мае – до 10 миллионов убытков. Сегодня протестовали не помогло. Вряд ли люди еще раз соберутся на протесты", – уверен Деркач. Он также добавил, что "карантин выходного дня" правительство ввело, но для бизнеса никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний.

"Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте. Поработаем неделю, после этого, вероятно, придётся закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты. Мы делаем огромную ставку на нашу команду, тщательно отбирали, обучали сотрудников, формировали корпоративную культуру. Многие менеджеры, директоры, администраторы кинотеатров работают с нами с 2 008 года или с момента открытия очередного кинотеатра. И это все при том, что у нас безопасно, что подтверждается международными исследованиями. У нас намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполнятся в будние дни. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня", – возмущается Деркач.

Роман Романчук, владелец кинотеатров "Мультиплекс".

"Безусловно, мне тяжело комментировать насколько это решение важно с точки зрения эффективности снижения уровня заболеваемости. Это действительно тяжелое решение, но правительство само себя ввело в такое положение. Пандемия произошла не вчера, мы имеем проблемы с марта месяца. За это время, система здравоохранения не улучшилась. Все страны, которые сейчас заходят в локдаун, за это время разработали несколько программ поддержки бизнеса. Мы как бизнес за это время получили ноль гривен помощи от государства. Мы не говорим про дотирование, нам нужны нормальные программы кредитования, санации. Каждый месяц мы несем убытки. Карантин выходного дня отнимет у нас 70 процентов доходов, что, по сути, ставит нас в условия, когда выжить без специальных программ правительства будет невозможно",– уверен Романчук.