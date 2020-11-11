В среду, 11 ноября, в Украине ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса, и заменили адаптивный карантин новым локдауном. Теперь регионы не делят по зонам На всей территории объявили общегосударственный карантин с "оранжевым" уровнем.

Это предусматривает следующие меры:

Запрещено проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек. Спортивные мероприятия должны проходить без зрителей. В кинотеатрах и театрах запрещено заполнять залы более, чем на 50%. В городском транспорте, электричках можно перевозить пассажиров только на сидячих местах.

Рестораны и кафе должны быть закрыты с 22:00 до 07:00, кроме работы на вынос. Расстояние между столиками в них - не менее 2 метров (было 1,5 метра).

Фитнес-центры и спортзалы смогут работать только, если обеспечат присутствие не более 1 человека на 20 кв метров.

Отели могут работать, хостелы же и другие места размещения людей закрываются.

Такие меры будут действовать на всей территории страны.

Кроме этого с 14 по 30 ноября будет действовать карантин выходного дня. Мы подробно разбирали, что это значит. Будут закрыты ТРЦ, салоны красоты, спортзалы, бассейны, кинотеатры, учреждения культуры, рестораны и кафе.