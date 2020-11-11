Окружной админсуд вернул истцу заявление об отмене опроса Зеленского
Окружной админсуд Киева вернул истцу заявление об отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте суда.
"Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправными и отмене результатов опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 года во время местных выборов", - говорится в сообщении.
Суд установил, истец нарушил правила объединения исковых требований.
Уточняется, что исковые требования истца к президенту, подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам.
Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления.
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