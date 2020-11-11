Окружной админсуд Киева вернул истцу заявление об отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправными и отмене результатов опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 года во время местных выборов", - говорится в сообщении.

Суд установил, истец нарушил правила объединения исковых требований.

Уточняется, что исковые требования истца к президенту, подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а следовательно истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам.

Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления.

Ранее "Страна" писала о том, что на 5 вопросов от президента ответили около 5 миллионов граждан.

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