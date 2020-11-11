Совладелец "Планеты кино" Дмитрий Деркач заявил, что после введения карантина "выходного дня" придется закрыть кинотеатры и уволить сотрудников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте.

Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты" - написал совладелец "Планеты кино".

Он добавил, что в кинотеатрах намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполнятся в будние дни.



Ранее "Страна" сообщала, что общественный транспорт из-за карантина выходного дня останавливать не будут.



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