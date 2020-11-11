В связи со введением "карантина выходного дня" в Украине, парикмахерские и химчистки не будут работать по субботам и воскресеньям.

Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании.

Так, согласно решению Кабинета министров, "закрываются учреждения торгового и бытового обслуживания населения, кроме предприятий торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, ветеринарными препаратами, где для этой деятельности отведено минимум 60% площади".

О том, что салоны красоты должны закрываться на выходные "Стране" также сообщила помощница главного санврача Виктора Ляшко.

Напомним, "карантин выходного дня" будет действовать с 14 до 30 ноября.

Ранее мы разбирались, что во время новых карантинных ограничений продолжит работать.

Также писали, какие магазины будут открыты во время "карантина выходного дня".

Кроме того, сообщалось, что общественный транспорт из-за новых ограничений в субботу и воскресенье останавливать не будут.