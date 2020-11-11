Кабинет министров Украины, после введения карантина "выходного дня", согласовал назначения глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций. Теперь их должен утвердить президент Владимир Зеленский.

Об этом стало известно на заседании Кабмина в среду, 11 ноября.

Так, главой Сумской ОГА рекомендовано назначить Сергея Гриневецкого, Ивано-Франковской ОГА - Виталия Кима, Сумской ОГА - Василия Хому.



Ранее "Страна" сообщала, что 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав ОГА Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.



Также напомним, что сегодня Кабмин расширил список ситуаций, когда полиции разрешили применять электрошокер. В частности, правоохранители смогут применять спецредство при административных нарушениях.



К тому же, Кабмин вынес решение про утверждение плана внедрения 5G в Украине. Так, согласно плану, уже в октябре 2021 года власти объявят тендер на выдачу лицензий с использованием системы мобильной связи пятого поколения.