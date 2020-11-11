Во время карантина выходного дня, который по решению Кабмина от 11 ноября будет действовать в Украине по субботам и воскресеньям, работу транспорта останавливать не будут.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также глава ведомства сообщил, что во время общегосударственного карантина автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить количество пассажиров равное числу мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

"Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда / выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - сказано в сообщении.

Напомним, локдаун в Украине будет действовать уже с субботы, 14 ноября. "Страна" подробно писала о том, каким будет в Украине карантин выходного дня и переживет ли его малый бизнес.

Также мы сообщали, какие магазины будут работать во время "карантина выходного дня".