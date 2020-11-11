Организаторы традиционной ярмарки на площади Верешмарти в Будапеште решили отменить мероприятие в этом году из-за эпидемии Covid-19. Такое же решение приняли в других городах страны, а также в Словакии и Чехии.



Об этом сообщает Mukachevo.net.

Так, с конца ноября до новогодней ночи ярмарку в Венгрии ежегодно посещало примерно полмиллиона человек. Впрочем организаторы прогнозируют, что пик эпидемии наступит именно в этот период - потому и решили отменить событие.

"Сейчас в Венгрии снова ввели строгий карантин и комендантский час. Это означает, что в 19.00 закрываются магазины, прекращается движение общественного транспорта. В правительственном указе говорится и о запрете "проведение любых мероприятий, включая культурных, а также рождественских ярмарок", - говорится в сообщении.

Будапештский центр туризма решил провести рождественскую ярмарку в интернете, чтобы поддержать ремесленников, мастеров и предпринимателей.

"Большинство из них имеют свои страницы, поэтому мы решили поддержать венгерских ремесленников в этой непростой ситуации, и проводим кампанию, в рамках которой мы просим население покупать и дарить изделия ручной работы на нынешние праздники", - отметил Чаба Фойкс, управляющий директор центра .

Традиционные рождественские ярмарки не откроются и в других странах Европы. Главная рождественская ярмарка в саду Тюильри во Франции отменена. В Германии в этом году также не откроются ярмарки, а такое было в последний раз во время Второй мировой войны.

Только в Австрии ярмарки планировали до последнего открыть, несмотря на пандемию. В частности, в Вене власти одобрили работу 18 ярмарок с 852 киосками. 13 ноября должна была открыться рождественская ярмарка на площади у Ратуши и на Штефансплац.

Правда, позже это решение было отменено. Только если пик эпидемии пройдет праздничные мероприятия могут начаться в условиях карантина с 1 декабря.

В Чехии рождественские ярмарки тоже отменят. Традиционная ярмарка на Староместской площади в центре Праги проводиться не будет. Зато площадь, как и обычно, украсит елка.



Ранее "Страна" сообщала, что еще в сентябре в Германии готовы были разрешить Рождественские ярмарки, несмотря на коронавирус. Однако всем организаторам необходимо было предоставить соответствующую концепцию защиты и гигиены. Условиями для проведения ярмарок являются соблюдение минимального расстояния и максимального количества людей, разрешенных для соответствующей зоны, контроль доступа и избежание очередей.



Также напомним, что коронавирус оставит Польшу без новогодних праздников. Это произойдет впервые более чем за десять лет, к тому же решение было принято в том числе и из экономических соображений.