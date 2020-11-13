В Молдове накаляются страсти перед схваткой действующего президента Игоря Додона, считающегося "пророссийским", и экс-премьера Майи Санду, которая считается "прозападной".

К назначенному на 15 ноября второму туру президентских выборов кандидаты подходят почти с равными шансами на победу. От исхода голосования зависит, будет ли новый Майдан и начнется ли обострение в Приднестровье.

"Страна" разбиралась, что происходит в Молдове накануне второго тура и каковы прогнозы, что будет дальше.

Обвинитель Порошенко и заробитчане

В первом раунде, вопреки соцопросам и экзитполам, лидировала Санду, обогнав Додона на 4% (36% против 32%), что стало неожиданностью для многих.

Третье место с 17% - у Ренато Усатого, который также считался до недавних пор пророссийским (это он обвинял Порошенко в преступлениях в Молдове, в том числе и в убийстве родного брата).

Внезапная победа Санду в первом туре объясняется подсчетом голосов с зарубежных участков, где была наблюдалась большая активность и подавляющее большинство людей проголосовало за Санду (как минимум треть молдован - заробитчане).

"Первый тур выборов Санду выиграла исключительно за счет голосов из-за рубежа, где ее поддержало 70% избирателей. А вот если посчитать голоса без зарубежных участков, то победителем оказался бы Додон. Во втором туре, в случае победы Санду, эта ситуация почти наверняка повторится", - говорит нам эксперт молдавского аналитического центра Expert Group Дионис Ченуша.

Во втором туре борьба кандидатов развернется за избирателей Усатого, который хоть идеологически близок к Додону, но, в отличие от прошлых выборов в 2016 году, не поддержал его, а переметнулся на сторону Санду, открыто выступив против президента страны.

Поэтому решающим фактором второго тура станет то, к кому перетекут голоса сторонников Усатого (но об этом подробнее чуть ниже).

По оценкам экспертов, шансы победить о обоих кандидатов практически одинаковые, из-за чего схватка будет особенно жесткой. Санду уже отказалась проводить дебаты с Додоном, заявив, что тому следует "дебатировать лишь с прокурорами на тему коррупции". У Додона заявили, что оппонентка боится дискуссии с ним.

Бывшая премьер по-прежнему призывает ограничить право на участие в голосовании жителей Приднестровья, на которое не распространяется юрисдикция Кишинева. Они имеют право голосовать и выступают в большинстве за Додона.

Санду уверена, что их подкупают и что выборы якобы могут быть фальсифицированы за счет так называемого приднестровского ресурса.

В первом туре оппозиция хотела помешать приднестровцам, которые едут голосовать на подконтрольные Кишиневу территории. Группа ветеранов вооруженного конфликта на Днестре 1992 года и Игорь Гросу, депутат от партии Санду, пытались воспрепятствовать жителям приднестровского региона попасть на избирательные участки. Полиция завела два уголовных дела - по блокированию доступа на избирательные участки и хулиганским действиям.

Тем не менее на приднестровских участках Додон получил 74% – более чем в два раза выше, чем в целом по стране.

"В госреестре зарегистрировано более 250 тысяч избирателей, проживающих в Приднестровье. Это – порядка 10% от молдаван с правом голоса на подконтрольной территории страны. А учитывая, что разрыв между победителями выборов в Молдове нередко бывает достаточно скромным, это – огромный резерв. Даже если проголосует только часть избирателей", - полагает Ченуша.

В то же время Додон обвинил Санду в подкупе избирателей за рубежом, где, по его данным, "организуют бесплатный подвоз граждан на участки в ЕС при условии, что они проголосуют" за Санду.

Додон назвал диаспору "параллельным электоратом", мнения которого, считает он, идут в разрез с теми, кто остался жить в Молдове.

Обращаясь к Санду, которая опередила его в первом туре, он заявил: "Сейчас результат вас устраивает? Уже не говорите о фальсификациях?"

Как убеждает Додон, в случае победы Санду, у ориентированной на российский рынок Молдовы могут возникнуть крупные проблемы.

"Это чревато большими потерями для нашей экономики. Что будут делать сельхозпроизводители? Ведь Европа не купит наши товары", – сказал Додон.

Санду же обещает не ссориться с Россией, а "сосредоточиться на восстановлении отношений с РФ на базе национальных интересов Молдавии".

"Нам нужно решить проблемы наших граждан, работающих в РФ, вернуть экспорт на российский рынок", - заявила она, пытаясь, очевидно, привлечь пророссийский электорат.

Фактор Приднестровья

Если победителем выборов окажется Санду, то в экспертной среде не исключают новой вспышки конфликта в Приднестровье, где война закончилась еще в 1992 году, но непризнанная республика остается потенциальной горячей точкой.

При этом переизбрание Додона, наоборот, может открыть дорогу к мирной реинтеграции Приднестровья, что, возможно, станет примером и для разрешения конфликта на Донбассе.

Председатель профсоюза сотрудников силовых структур Молдавии Юрий Чофу заявил СМИ, что победа Санду может привести к катастрофе как в отношении суверенитета государства, "так и в плане возможной активизации горячей фазы конфликта в Приднестровье".

Чофу напомнил, что Санду не скрывает своего стремления присоединить страну к Румынии.

"Мы не знаем, каковы планы её кураторов, но народ Молдавии уже видел как буквально недавно в Варнице сторонники Санду перекрывали дороги, протыкали шины автомобилей, угрожали избирателям из Приднестровья и называли их сепаратистами", - сказал Чофу.

Сама Санду называла российских миротворцев в Приднестровье "фактором нестабильности для Молдовы, Украины и Европы" и заявляла о готовности решать "приднестровский вопрос" вместе с Украиной.

Также она считает необходимым провести серьезный диалог с Россией при участии других международных партнеров на тему решения приднестровского конфликта.

Тем временем на Западе также не исключают вспышки конфликта в Приднестровье. Как пишет американский исследовательский центр RAND Corporation, близкий к Пентагону и ЦРУ, Вашингтон мог бы призвать Молдову остановить действие соглашения о прекращении огня от 21 июля 1994 года между президентом Молдовы Мирчей Снегуром и президентом России Ельциным, которое служит правовой основой для российских "миротворцев" в Приднестровье.

"В конечном счете, задача здесь состоит в том, чтобы увеличить дипломатические издержки для России, если её присутствие в регионе продолжится", - пишут эксперты центра Rand.

Перспектива членства в НАТО, которую обещает Санду, как признают американцы, чревата серьёзными рисками – санкциями со стороны России и конфликтом в Приднестровье.

Санду тем временем рисует европейские перспективы.

Депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан, агитируя на своей странице в Facebook за Санду, пообещал, что Евросоюз заплатит за новые дороги, восстановление инфраструктуры, поможет школам, фермерам и больницам.

"Вот почему для Молдовы важно иметь заслуживающего доверия президента на европейском уровне, президента, который может принести как можно больше пользы гражданам, благодаря глубоким отношениям с Европейским союзом", - написал он.

Впрочем, предыдущее многолетнее правление "проевропейских" коалиций не улучшило жизни в Молдове. Наоборот, страна за последние годы пережила глубокий политический кризис, на фоне которого в стране сменились несколько правительств. Молдову сотрясали массовые протесты против коррупции - из банков вывели миллиард евро, в чем обвинили тогдашнее руководство республики.

Неоднозначно и отношение к Соглашению об Ассоциации, которое, по мнению части молдован, лишь усугубило положение страны: российский рынок оказался закрытым для молдавских товаров, а объем экспорта в ЕС упал (похожая ситуация по многим группам товаров и в Украине после подписания Ассоциации).

"Предатель Ренато"

При этом выбор между российским и западным вектором - лишь один из факторов на этих выборах.

"Додон потерял сторонников из-за наличия сильного конкурента в лице Ренато Усатого, с которым у него пересекается электорат и который его критиковал, а также из-за слабой предвыборной кампании, провалов правительства в борьбе с коронавирусом, и обвинений в коррупции (в частности, ему вменяют, что он якобы брал "кулек" с деньгами для своей соцпартии от олигарха Плахотнюка, с которым, однако, он на ножах, за что Додона прозвали президентом-"кульком", - Ред.)", - сказал "Стране" директор центра анализа, исследований и прогнозирования Balcan-Centre Сергей Манастырлы.

Нынче главная битва, как уже писалось выше, развернется за сторонников Усатого, которые встанут перед дилеммой: голосовать либо за Додона, которого Усатый критиковал, либо за Санду, которую они не воспринимают из-за ее прозападных взглядов.

Бывший соратник Додона, получивший в первом туре "золотую акцию", продолжает его критиковать.

"Я не могу позволить "кульку" править еще четыре года Молдовой", - сказал Усатый.

По словам политика, хотя он и не является лояльным сторонником Санду, он ничего не слышал о ее причастности к определенным незаконным схемам.

"Я понимаю, что мы с Майей Санду разные люди. У нас разные методы, но есть цель", - сказал он.

Впрочем, есть мнение, что избиратели Усатого могут к нему не прислушаться, а проголосовать по-своему.

Тем более, что по российским СМИ его называют не иначе как "предателем".

"Есть еще один момент - электорат Усатого привык к его популистской упрощенной риторике, а вот более серьезные речи Санду им могут показаться слишком "заумными". Также и саму Санду может дискредитировать договор с Усатым, против которого в РФ возбуждено дело по отмыванию молдавских денег, и примыкание к ней его электората, лояльного к РФ", - говорит нам молдавский политолог Думитру Бунеску.

Усатый, объясняют эксперты, выступил против Додона в силу политического конфликта.

"На его решение могло повлиять и позиция России, где в какой-то момент на него передавали уголовными делами", - говорит нам политолог Руслан Бортник.

По мнению политического аналитика Анатолия Цэрану, среди сторонников Усатого может произойти раскол - их голоса разделятся.

"Но пока неясно, каковы будут пропорции этого разделения", - говорит Цэрану.

Если Санду во втором туре проиграет, то эксперты не исключают, что в Кишеневе начнется Майдан.

"Прозападные молдоване ещё никогда не были так близки к победе, чтобы упустить её сейчас", - говорит Бунеску.