В Санкт-Петербурге ревнивый муж жестоко расправился с женой прямо в салоне красоты, хозяйкой которого она была. Женщина несколько месяцев назад ушла от него и подала на развод.

Об этом пишут местные СМИ.

Мужчина несколько раз угрожал экс-супруге, а в конце октября напал на нее и ножом обрезал ей волосы, за что женщина написала заявление в полицию. Но, вероятно, это только подстегнуло его к более радикальным действиям. В среду, 11 ноября, он явился в салон красоты и несколько раз выстрелил женщине в лицо из травматического пистолета, а затем нанес удары топором. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Трагедия случилась в салоне красоты, расположенном в торговом комплексе "Лидер" в микрорайоне Бернгардовка. Все происходило на глазах очевидцев.

Агрессивного мужчину задержали. Известно, что у пары есть пятилетняя дочь. Ее уже отправили в реабилитационный центр. Также у погибшей женщины есть двое сыновей от первого брака - они живут в Молдове с отцом.

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