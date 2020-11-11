Президент России Владимир Путин, который ранее рассказал, из чего состоит "ядерная триада РФ", объявил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами страны. По его словам, он будет обладать "практически абсолютной защитой".

Об этом президент РФ сказал на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, пишет РИА "Новости" в среду, 11 ноября.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким", - сказал Путин.

Российский лидер также заявил о важности систем управления при боевых действиях. "Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, от их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень много зависит, причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара", - добавил президент РФ.

Ранее мы писали, что Путин утвердил четыре случая, при которых Россия применит ядерное оружие. Одно из них - агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Также рассказывали, что Москва передала Вашингтону новые предложения по безопасности, акцентировав на "первом ядерном ударе".