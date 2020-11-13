Среди двенадцати знаков Зодиака астрологи выделяют три, с которыми непросто поддерживать ровные отношения: это Овны, Девы и Водолеи.

В гороскопе на 13 ноября 2020 года расскажем о некоторых особенностях характера звездных представителей и дадим рекомендации, как победить их капризы.

Овен - это самый ревнивый и харизматичный из этой тройки представителей. Его отличает прямота, переходящая в грубость, самоуверенность и пылкий темперамент. Чтобы укротить Овна потребуется проявить мудрость, снисходительность и продемонстрировать равные ему черты характера. А лучше всего - не участвовать в его эмоциональных срывах и не попадать ему под горячую руку. Во всяком случае, если Овны поймут, что проявили бестактность, им будет неудобно за свое поведение и они обязательно найдут способ, как извиниться.

Девы так и норовят в общении поделиться советом, о котором их не просят, отпустить колкое замечание или навязать другому свою точку зрения. За такую особенность характера многие не стремятся поддерживать длительные отношения с ними. Если среди ваших знакомых есть похожая Дева, проще всего просто не обращать внимание на их поучительный тон или принять их слова на веру и попытаться исправить свои недостатки. Поверьте, Девы - идеалисты и искренне желают вам лучшего.

Водолеи даже с возрастом не утрачивают детскую непосредственность и смотрят на жизнь с широко открытыми глазами. Поэтому их необходимо ежедневно радовать и удивлять. Может, поэтому им интересны те, кто в чем-то превосходит их самих. Для общения представители этого знака точно не выберут унылого и предсказуемого собеседника. Им всегда нужен рядом человек-загадка, которого они могли бы открывать по-новому. Скука может разрушить отношения даже семейных Водолеев, поэтому важно внимательно смотреть за костром взаимных чувств и стараться подпитывать его дровами приятных эмоций.

Остальные знаки Зодиака менее привередливы и в общении с ними главное - помнить одно важное правило: не критиковать привычки Тельцов, больше общаться с Близнецами, быть внимательнее к Ракам, не смеяться над Львами, не игнорировать Весов, учитывать личное мнение Скорпионов, разделять интересы Стрельцов, не вызывать ревность у Козерогов, защищать и поддерживать Рыб.

Напомним также о четырех знаках Зодиака, которые не могут обойтись без уюта.

Также читателям стоит ознакомиться с гороскопом на эту неделю - с 9 по 15 ноября.