В Днепре от осложнений после коронавируса скончался известный врач - заведующий отделения интенсивной терапии для новорожденных в областной клинической больнице имени Мечникова Борис Павленко. На его счету были сотни спасенных детских жизней. Об этом в соцсети сообщил главврач медучреждения Сергей Рыженко.

"Он спасал людей от ковида, и смертельный вирус не простил ему… Вчера остановилось сердце Врача.

От нас ушел друг и коллега. Заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко. Он был из тех, кого любили все. Надежный, спокойный, немногословный. Уверенный в каждом своем действии.

Многие годы на нем была высочайшая ответственность – за жизнь новорожденных малышей.

Тот случай, когда "невосполнимая утрата" - не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств", - написал Рыженко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве назвали число врачей, умерших в Украине от коронавируса.

Также мы сообщали, что в миргородской больнице врачи на руках носят пациентов с тяжелой формой коронавируса.