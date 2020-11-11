Если не вводить новые карантинные ограничения, то уже к середине декабря медицинская система Украины не сможет принять больше ни одного пациента с коронавирусом.

Об этом в ходе заседания Кабмина 11 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, введение карантина выходного дня нужно не для того, чтобы остановить присутствие людей в ресторанах, а чтобы снизить потоки людей в метро и другом транспорте, а также уменьшить число социальных контактов граждан.

"Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека… При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - сказал Шмыгаль.

Напомним, карантин выходного дня будет действовать в Украине уже с 14 ноября. "Страна" подробно описывала, каким он будет и переживет ли его малый бизнес.

Также мы писали о том, что будет закрыто по субботам и воскресеньям после введения карантина выходного дня.