Согласно "карантину выходного дня", который начнет действовать в Украине уже с 14 ноября, работать будет разрешено только продуктовым магазинам и аптекам. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Такое решение принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании.

В правительстве уточнили, что продуктовыми будут считаться магазины, в которых продают более 60% продуктов, топлива, лекарств, изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов, кормов. Таким образом, в частности, такие торговые центры, как "Эпицентр" могут быть закрыты, поскольку они не попадает под данные критерии.

"Карантин выходного дня" будет действовать с 14 ноября и предположительно до 30 ноября.

"Страна" подробно разбиралась, как Кабмин ужесточил карантин в стране и ввел частичный локдаун, который мы предсказывали еще неделю назад.

Также мы писали, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без нового карантина Украину ждет итальянский сценарий с переполненными больницами и что, если и вводить локдаун, то минимум на три недели.