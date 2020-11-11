В среду, 11 ноября, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин "выходного дня" не будет предусматривать закрытие метрополитенов.



Об этом он сообщает в интервью "Українському радіо".

"В условиях карантина "выходного дня" пока что такой вопрос не рассматривается", - прокомментировал Ляшко вопрос о закрытии метрополитенов в субботу и воскресенье.

Так, по его словам, карантин "выходного дня" на данный момент не будет предусматривать дополнительных ограничений в работе общественного транспорта.



Ранее "Страна" сообщала, что минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 11 ноября. Так, больше всего новых пациентов за сутки выявили в Киеве, Одесской, Киевской и Львовской областях.



Также напомним, что представители кинотеатров требовали не вводить карантин выходного дня. Они утверждают, что введение ограничений на работу в субботу и воскресенье будет означать для них потерю всей выручки.