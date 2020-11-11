Во вторник, 10 ноября, парламент Литвы ввел штрафы за курение на балконах многоэтажек. Их размер составит 30-60 евро (около 1-2 тысяч гривен - Ред.).

Об этом пишет Delfi.

Так, по закону, который будет действовать в Литве с 2021 года, курить на балконах многоэтажек нельзя, если против этого выступает хоть один житель дома. Если же соседи курильщика не против, то он все равно должен заботиться, чтобы дым не попадал в чужие квартиры.

Теперь же парламент Литвы установил штрафы для нарушителей этого закона. Литовцы будут платить за отступление от правил по 30-60 евро. А если нарушение будет совершено повторно, то размер штрафа увеличится вдвое.

Правда, чтобы человека оштрафовали за курение на балконе, его соседи должны собрать доказательства: сфотографировать или снять на видео нарушителя.

Напомним, в прошлом году в Черногории запретили курение в ресторанах и кафе, размер штрафа за нарушение закона - до 20 тысяч евро.

Также мы писали о том, что в Австрии после введения запрета на курение в кафе закрылось несколько заведений.