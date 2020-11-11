Украинские власти, похоже, определились с вакциной от коронавируса. Это препарат, который изобрели американская компания Pfizer и немецкая BioNTech.

Едва иностранные ученые сообщили о своих исследованиях, Владимир Зеленский созвонился с Ангелой Меркель и попросил помочь с доступом к вакцине. А сегодня главный санврач Виктор Ляшко рассказал, сколько ампул будет закуплено, почем, как они распределятся между гражданами.

И это при том, что "Пфайзер" еще не зарегистрирован в США, а третий этап испытаний продолжается (напомним, именно под этим предлогом Киев отказывался от российской вакцины).

Не упоминают украинские власти об огромной сложности с вакциной Pfizer. Она может храниться лишь при сверхнизкой температуре.

Издания Reuters и Blоomberg предположили, что это станет ключевым препятствием в распространении препарата по всему миру.

"Страна" рассказывает о попытках наших чиновников заполучить вакцину от ковида, деталях ее покупки и проблеме с низкими градусами.

Как Украина добивается вакцины Pfizer

9 ноября американская фармкомпания Pfizer выпустила большую статью о своей вакцине от ковида. Сейчас ее испытания проходят на третьей фазе, которая подразумевает исследования на большой группе людей (около 40 тысяч человек).

Укол с рабочим названием BNT162b2 будет двухфазный - второй раз его будут делать примерно через две недели. В среднем через месяц вакцина должна начать работать - защищать организм от коронавируса. Так же работает и российский "Спутник V".

Американские и немецкие учены оценили эффективность своей вакцины на 90% (то есть срабатывает она у 90 человек из 100). В ВОЗ дали позитивную сдержанную оценку препарату: "Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов", - сказал глава организации. Повторимся - примерно в тех же сдержанных выражениях организация высказывалась насчет российской вакцины.

Несмотря на то, что испытания пока не завершены (хотя и находятся на финишной прямой), не уточнены противопоказания и побочные эффекты, период сохранения антител (что равно сроку защиты организма), Владимир Зеленский уже захотел приобрести для Украины эту вакцину.

Других вариантов у власти, похоже, не было. Напомним, глава МОЗ Максим Степанов как-то неосторожно сказал, что Киев может рассмотреть приобретение российской вакцины, если ее эффективность будет доказана. В результате чиновник был вызван "на ковер" в посольство США в Украине. И американские дипломаты капслоком приказали украинской власти, что российский препарат они приобретать не будут (подробнее об этом скандале - в материале "Страны": "Прививка от независимости").

В связи с этим было понятно, что на подходе американская вакцина. И как только она появится, на любой степени готовности, украинские власти захотят купить для граждан именно ее.

В результате 10 октября болеющий коронавирусом президент Зеленский связался с Ангелой Меркель. Поскольку вместе с американцами препарат производят немцы, Зе попросил у канцлера "содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса".

Что ответила Меркель - не сообщается. Тем не менее, уже 11 ноября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко относительно детально рассказал о формате приобретения этой вакцины.

Цена вакцины Pfizer, сколько доз закупит Украина

Власти выразили уверенность, что Украина получит вакцину от ковида не в последнюю очередь. Основания так полагать дает специальный механизм COVAX. Его создали ВОЗ совместно с Глобальным вакцинным альянсом.

С помощью программы предполагается равный доступ к препарату всем странам, независимо от уровня экономического развития. Украина, по словам главного санварча Ляшко, стала одним из 92 государств-участников этого механизма.

Более того, участие в COVAX позволит Украине и другим государства купить вакцину по специальной цене. Виктор Ляшко сообщил, что в госбюджете на 2021 год заложен один миллиард гривен на приобретение защищающего от ковида препарата. Купить планируется 8 миллионов доз.

Когда будет первый транш спасительных ампул в Украину, не сообщается. Сам Ляшко предполагал, что это случится в 2021 году, Европа же предварительно надеется массово начинать прививаться в апреле.

Первая проблема, на которую уже обратили внимание немецкие специалисты - недостаточное количество медперсонала, чтобы привить население страны. В данном случае речь идет о Германии, но в Украине вопрос с врачами и медсестрами стоит не менее остро.

Так, для иммунизации потребуется две вакцинации, а потому что много медицинского персонала. Немецкие СМИ пишут, что уже есть планы вернуть врачей с пенсии. Кроме того, по всей стране запланировано создание 60 центров вакцинации. Но этого вряд ли хватит для широкого распространения за короткое время, даже при наличии достаточного количества вакцины.

"Даже если бы можно было выполнить титаническую задачу по введению 60 000 доз вакцины в рабочий день, для вакцинации населения в Германии потребовалось бы 1000 рабочих дней (около четырех лет)", - пишут исследователи, работающие с Маттиасом Шраппе, терапевтом из Кельнского университета.

Также пока не указывается, сколько стоит вакцина Pfizer. Но если сделать расчеты исходя из цифр Ляшко, одна доза будет стоить 125 гривен или 4,5 доллара. Или же (и, вероятно, это ближе к истине) именно столько Украина готова платить.

В то же время, по данным немецкого издания "Шпигель", одна доза вакцины будет стоит примерно 19-20 долларов. То есть более чем в четыре раза дороже, чем планирует закупать Ляшко.

В первую очередь вакцину в Украине получат, по словам санврача, профессиональные группы риска: врачи, силовики, учителя. Потом вакцинировать будут группы риска, где фиксируется повышенная летальность: пожилые и с хроническими патологиями.

На последнем пункте остановимся чуть подробнее. Для сравнения, российскую вакцину "Спутник V" пожилым и людям с серьезными хроническими болезнями колоть в ближайшее время не планируют. Дело в том, что для этих двух групп риска нужно проводить специальное исследование. Ведь даже проверенную вакцину от гриппа не рекомендуется колоть людям, например, с острой сердечной недостаточностью.

Насколько внимательно проработали этот момент американские и немецкие ученые - не сообщается. Но пока же существует другая, более насущная проблема.

Даже если сложатся все карты - вакцина Pfizer будет на 100% проверенной и хорошей, Украина получит к ней доступ, на нее хватит денег, - непонятны форматы доставки и хранения в нашей стране. Поскольку они особенные.

Вакцина Pfizer хранится при температуре -70℃

Вскоре после презентации препарата Pfizer Reuters и Bloomberg сообщили о его ключевой проблеме - способах доставки в другие страны и сложностях в хранении.

Данная вакцина должна содержаться только при температуре ниже -70 градусов по Цельсию. Такие сверхнизкие градусы может обеспечить сухой лед. Он при нормальном давлении гарантирует в среднем -78,5°С.

"Холодовая цепь будет одним из самых сложных аспектов проведения вакцинации. Это будет проблемой в любых условиях. В больницах даже в больших городах нет хранилищ для вакцины при такой сверхнизкой температуре", - заявил старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Амеш Адаля.

Отметим, что нужные хранилища, по словам американского специалиста, отсутствуют даже в городах США. Есть ли они в городах Украины - предположим, что тем более нет.

При этом при -70 градусов по Цельсию вакцину, во-первых, придется откуда-то доставить. Во-вторых, сразу вколоть людям тоже не получится. Ведь вакцина двухфазная - перерыв между уколами составляет две недели. И все это время нужную для ампул температуру нужно поддерживать.

Но и это еще не все. Сухой лед, в котором может храниться вакцина, достаточно опасная штука. Читатели могут помнить нашумевшую историю о том, как в марте на вечеринке блогера Екатерины Диденко с сухим льдом погибли три человека. Эти люди не знали технику безопасности, а потому скончались от вещества.

Поэтому, чтобы украинские медики случайно не получили опасные химические ожоги, вероятно, они должны быть специально инструктированы. Если Украина, как говорит Ляшко, закупит 8 миллионов доз, то помещений в регионах с сухим льдом должно быть множество.

В связи с этим может возникнуть вопрос, при какой же температуре хранится российская вакцина от ковида "Спутник V".

Российские инъекции раствора в ампулах нужно держать в замороженном виде при -20 градусах. А сухой порошок - лиофилизат, который добавляют в жидкость перед уколом - при -4 градуса.

Это означает, что "Спутник V" может доставляется и хранится в морозильных камерах, которые можно приобрести в магазине бытовой техники (температура в морозилках у нас дома - до -24°С, - Ред.)

Например, для Израиля фактор хранения вакцины уже вышел на одно из первых мест. Об этом сообщил израильский журналист Соломон Манн.

"Израиль собирается закупать эту [американскую] вакцину, но пока упирается в отсутствие нужных условий ее хранения в Израиле", - написал Манн. Также израильтяне разрабатывают и испытывают свой препарат против ковида.

Пока же, отметил журналист, больница "Адаса Эйн Керем", которая считается ведущей базой исследования коронавируса в Израиле, объявила, что собирается закупить 1,5 миллиона единиц российской вакцины "Спутник V" института им. Гамалеи.