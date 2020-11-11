В Запорожье полицейские задержали 21-летнего дезертира, который сбежал из одесской военной части. После побега он отбирал у прохожих мобильные телефоны.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"Вчера патрульные обнаружили правонарушителя, который в последнее время совершал нападения на людей и отбирал ценные вещи. Преимущественно мужчина отбирал мобильные телефоны, приоритетом совершения преступлений был Шевченковский район нашего города", - говорится в сообщении.

При задержании преступника, правоохранители выяснили, что мужчину разыскивает ГБР по ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы без уважительных причин, совершенное в условиях особого периода). Он с 2019 года является военнослужащим ВСУ в городе Одесса.

"Нарушителя задержали и доставили в Шевченковский участок полиции для выяснения обстоятельств и последующей передачи лица в ГБР", - добавили в полиции.

Напомним, в прошлом году вступил в силу закон, согласно которому военнослужащие, самовольно покинувшие военную часть или место службы лишаются званий.

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