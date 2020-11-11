Канадские ученые провели очередной эксперимент, в ходе которого они выяснили, как с помощью раковин съедобных мидий бороться с разливом сырой нефти. Способ получения сорбентов оказался бюджетным и эффективным.

Соответствующая статья опубликована в журнале Matter.

В статье уточняется, что при употреблении съедобных мидий остаются их раковины, богатые карбонатом кальция в двух формах - гибкий кальцит и прочный арагонит.

Исследователи переработали раковины мидий нагревом и уксусной кислотой в губчатый "мягкий кальцит" с большой площадью поверхности. Новый материал смог адсорбировать фиолетовый кристаллический краситель и сырую нефть, причем масса впитываемого вещества оказалась сопоставима с собственной массой губки.

При этом их способ получения сорбентов получился куда дешевле искусственных полимеров и углеродных материалов.

Ученые уточнили, что на поверхности мягкого кальцита остается органическая матрица, поэтому он обладает гидрофобными свойствами. Чтобы применять мягкий кальцит в качестве сорбента сырой нефти, он должен легко как сорбировать, так и высвобождать, а также легко перерабатываться. За десять циклов сорбции-десорбции материал смог убрать из водного слоя массу нефти в десять раз превышающую собственную.

Поглощение нефти мягким кальцитом. Фото: Jennifer N Murphy/Matter 2020

При этом, как добавили в статье, мягкий кальцит, заполненный нефтью, оставался плавать на поверхности жидкости, что не доставило хлопот при его извлечении из загрязненной области. От нефти образец очищали хлороформом.

Авторы работы отмечают, что эта проверка адсорбционных свойств лишь первичная - после оптимизации получится сорбировать еще больше. При этом стоимость оказывается меньше, а изготовление проще, чем у распространенных сорбентов.

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