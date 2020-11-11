В Першотравенске скончался один из раненых во время стрельбы в ресторане - 20-летний Ростислав Мительский. Он был самым младшим участником конфликта. Ростислав Мительский получил пулевое ранение в голову и находился в крайне тяжелом состоянии - медики запретили его транспортировку в областную больницу.

Известно, что Ростислав Мительский был студентом харьковского Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Вуз ранее объявил сбор средств на спасение его жизни. Также погибший был членом сборной команды Украины по кикбоксингу.

Напомним, конфликт со стрельбой в ресторане Першотравенска возник в ночь на 7 ноября. Огнестрельные ранения кроме Ростислава Мительского получили еще трое парней. Двое из них сейчас находятся в Днепропетровской больнице Мечникова, у еще одного пострадавшего серьезное ранение ноги.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, правоохранители установили личности нападавших - все они местные жители в возрасте от 27 до 37 лет. Сейчас они находятся в розыске.

"В настоящее время им заочно сообщено о подозрении по ч. 2, 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Также по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Вероятно после смерти одного из раненых уголовное дело может быть переквалифицировано по более тяжкой статье.

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