Через 100 дней американская автоматическая межпланетная станция с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") и вертолетом Ingenuity ("Изобретательность") совершит посадку на Красной планете.

Об этом в среду, 11 ноября, информирует пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Всего 100 дней и 268 млн км отделяют миссию марсохода Perseverance от кратера Езеро. Посадка будет осуществлена 18 февраля 2021 года в 15:43 по времени Восточного побережья США (22:43 по Киеву - Ред.)", - сообщили в ведомстве, добавив, что сигнал подтверждения успешной посадки поступит в Лабораторию реактивного движения NASA в Южной Калифорнии только через 11,5 минут.

Марсоход "Perseverance", название которому дал семиклассник из США, будет искать признаки жизни на Марсе, а также собирать образцы камней и почвы, которые, возможно будут доставлены на планету Земля. Данная миссия также должна помочь в подготовке старта человека на Марс.

Модуль, где размещен марсоход, должен войти в атмосферу Марса 18 февраля 2021 года и "сбросить" исследовательский аппарат в кратере Езеро. Марсоход "Perseverance" будет проводить работы как минимум один марсианский год (около 687 земных дней).

Американскому роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируется отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

Аппарат Ingenuity станет первым вертолетом, который будет работать на Марсе. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности. Стоимость марсианской миссии оценивается в $3 миллиарда.

Ранее "Страна" показывала, как выглядит марсоход NASA, который позволит ученым исследовать поверхность Красной планеты.

Напомним, недавно в NASA анонсировали запуск новой межпланетной станции "Люси", которая будет исследовать несколько троянских астероидов Юпитера.