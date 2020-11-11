Минздрав приказом от 9 ноября объявил конкурс на должность генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Указывается, что претендент должен иметь высшее образование второго уровня по степени магистра специальности области знаний "Управление и администрирование", или "Публичное управление и администрирование", или "Право", или "Социальные и поведенческие науки", или

"Гуманитарные науки", или "Здравоохранение" и специализации "Организация и управление здравоохранением". Стаж работы на руководящих должностях должен быть не менее 10 лет. Желательно свободное владение английским языком.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений претендентов и прилагаемых документов состоится 3 декабря, заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений участников конкурса состоится 8 декабря в Минздраве.

Напомним, в 2017 году Минздрав объявлял конкурс на главврача "Охматдета".

Также мы писали, что тогда главврачом больницы стала Ирина Садовьяк, которая 14 лет проработала в Коломыйской районной больнице.