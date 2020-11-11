На выборах мэра Одессы во втором туре, который состоится 15 ноября, разрыв между действующим мэром Геннадием Трухановым и депутатом "Оппозиционной партии - За жизнь" Николаем Скориком сократился до 7%.



Об этом свидетельствуют данные опроса Украинской социологической группы, представленные в пресс-центре "Українських Новин".

По данным опроса, 42,4% респондентов проголосовали бы за действующего мэра Геннадия Труханова, 35,2% - за депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Николая Скорика

18,1% - еще не определились с выбором.





Всего принимать участие на выборах намерены 64,5% опрошенных (40,1% - обязательно, 24,4% - скорее всего да), 33% - не намерены (17,5% - точно нет, 15,5% - скорее нет), 2,5% - сложно ответить.



Согласно данным пресс-службы, опрос проводился 5-8 ноября среди 400 совершеннолетних жителей Одессы методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 5%.



Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Кивалов призвал голосовать во втором туре за Скорика.



Также напомним, что секретарь Совбеза потребовал от ЦИК немедленно опубликовать результаты местных выборов. Напомним, предельной датой установления результатов голосования по местным выборам определено 6 ноября 2020 включительно, а их до сих пор нет.