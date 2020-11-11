Кабмин в ходе заседания в среду, 11 ноября, разрешил движение велосипедов по полосе для маршрутных транспортных средств.

Так, правительство приняло решение, в соответствии с которым теперь полоса для движения маршрутных транспортных средств предназначена и для велосипедов. Специальные знаки об этом устанавливаться не будут, однако такое значение будет подразумеваться под знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Отметим, маршрутными транспортными средствами называют трамваи, троллейбусы и автобусы. Решение разрешить ездить по полосе для них велосипедам было принято для развития инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.

Напомним, во время пандемии коронавируса в мире резко вырос спрос на велосипеды.

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