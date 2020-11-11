В конце следующего года в Украине будет объявлен тендер на выдачу лицензий, которые позволят операторам связи развернуть на территории страны сеть мобильной связи 5G.

Об этом свидетельствует план мероприятий по внедрению системы мобильной связи пятого поколения, принятый Кабинетом министров на заседании в среду, 11 ноября.

Так, согласно плану, уже в октябре 2021 года власти объявят тендер на выдачу лицензий с использованием системы мобильной связи пятого поколения. Это произойдет после конверсии радиочастот. В декабре 2021 года будут определены победители конкурса или тендера, которые выполнили все условия и предложили самую высокую цену за соответствующую полосу.

"Системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G) значительно расширяют ограниченный функционал сервисов сетей подвижной (мобильной) связи предыдущих поколений. Основными функциональными особенностями сетей 5G является усовершенствованный мобильный широкополосный доступ к Интернету, сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой и массивные межмашинные коммуникации, на основе которых строится все многообразие услуг и возможностей сетей ІМТ2020 (5G)", - говорится в документе.

В перечень таких услуг входят: большая скорость передачи данных, объемное видео и видео сверхвысокой четкости, промышленная автоматизация, связь при чрезвычайных ситуациях и другие.

"В результате внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G) экономика Украины получит возможность для стремительного роста", - считают авторы документа.

На данный момент в Украине функционируют системы связи 2G, ЗG и 4G.

Ранее мы писали, что в разгар карантина многие люди по всему миру поверили в конспирологическую теорию о том, будто вышки мобильной связи, в частности станции 5G, негативно влияет на здоровье и способствует пандемии коронавируса. В начале апреля в Великобритании уничтожили несколько сотовых вышек с 5G. Возмущенные вышками 5G граждане появились и в Украине.

Так, в начале августа в Киеве под стенами Национальной комиссии по регулированию в сфере связи протестующие устроили акцию против внедрения 5G интернета в Украине.

Кроме того, украинцы опубликовали петиции на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение 5G из-за "крайне негативного его влияния на здоровье".