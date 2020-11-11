Кабмин согласовал законопроект о расширении перечня лиц и ситуаций, когда полиции разрешено применять электрошокер. В частности, правоохранители смогут применять спецредство при административных нарушениях.

Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно новой версии законопроекта, электрошокер можно будет применять в следующих случаях:

при задержании лица совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающем физическое противодействие полицейскому;

при задержании лица совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося сбежать;

при задержании лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

при задержании вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Пока в Украине электрошокер разрешено использовать только при отражении нападения на полицейского или другое лицо и/или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские айтишники создали улыбчивого робокопа, который может наказывать электрошокером и распылять слезоточивый газ.

Также мы сообщали, что в Донецкой области трое полицейских выбивали показания с помощью пакета, электрошокера и палки.