Институт Пастера в Сенегале разработал портативный тест на коронавирус, который дает результат за считанные минуты и стоит всего $1.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам разработчиков теста DiaTropix, биомедицинский исследовательский центр близок к выпуску доступного, портативного набора для диагностики Covid-19, который может дать результаты за несколько минут.

По данным издания, тест разрабатывался в партнерстве с пятью исследовательскими организациями, включая британскую биотехнологическую компанию Mologic.

"Это очень простая технология, такая как тест на беременность, который можно использовать везде на уровне общины, что важно для Африки", - сказал директор института Амаду Салл.

"Этот набор для быстрого тестирования не требует электричества или лабораторного анализа. Он состоит из простой тест-полоски, помещенной в пластиковый блок. Для выявления заражения нужна лишь капля крови. Тест проверяет кровь на антитела и отображает результат на тест-полоске", - говорится в материале.

Первый раз прототип набора был протестирован в июне. После завершения проверок регуляторных органов планируется начать изготовление и распространение комплектов.

По последним данным Africa CDC, на всем африканском континенте зафиксировано более 1,8 миллиона подтвержденных случаев заболевания Covid-19, почти половина из этих случаев - в Южной Африке.



Количество случаев заболевания на континенте достаточно низкое по сравнению с остальным миром, но эксперты говорят, что низкие показатели тестирования во многих африканских странах означают, что некоторые случаи не сообщаются и не лечатся.



Ранее "Страна" сообщала, что у каждого пятого, переболевшего коронавирусом, могут наблюдаться психические расстройства. Так, в исследовании использовали данные более 62 тысяч человек, переболевших Covid-19. За три месяца после положительного результата теста на коронавирус впервые было обнаружено, что каждый пятый человек, который поборол заболевание, получил диагноз тревожного расстройства, депрессии или бессонницы.



Также напомним, что врачи назвали наиболее уязвимый для коронавируса возраст. По его словам, за формирование врожденного иммунитета к большинству инфекций отвечает орган под названием тимус - в нем формируются необходимые для иммунного ответа клетки. Лучше всего он функционирует у детей и подростков.