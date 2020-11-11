Полиция в Ереване задержала более сотни человек на митинге оппозиции, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

Об этом со ссылкой на представителя полиции Армении сообщает РИА "Новости"

По предварительным данным, в отделения полиции доставлены 129 человек. На площади Свободы в центре армянской столицы собрались по меньшей мере несколько сотен демонстрантов. Они требуют отставки главы правительства с криками "Пашинян - предатель".

Напомним, с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Трехсторонний документ об этом подписали Баку, Ереван и Москва. Согласно ему часть Нагорного Крабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регион войдут российские миротворцы.

После этого в Армении начались протесты. Люди ворвались в здание правительства и резиденцию Пашиняна, кроме того, недовольные решением премьера избили спикера парламента.