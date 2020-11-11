Запрет на проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, вступивший в силу с 9 ноября, не распространяется на определенные виды оказания медицинской помощи.

Об этом в среду, 11 ноября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Определенные плановые госпитализации и операции действительно приостановлены. Однако любая операция, госпитализация, отсрочка которой может нести угрозу здоровью или жизни, не могут быть перенесены. Такие пациенты будут вовремя госпитализированы и прооперированы", - заявил чиновник.

По словам Степанова, учреждениям здравоохранения запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

"Мы говорим исключительно о приостановлении тех госпитализаций и плановых операций, отсрочка которых не будет никоим образом угрожать вашей жизни или здоровью. Любые другие операции и неотложные состояния не могут быть перенесены, и медицинская помощь будет оказываться вовремя, как и предоставлялась за все время пандемии в нашей стране", - подчеркнул Степанов.

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