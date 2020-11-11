487 украинцев ожидают трансплантации органов в Беларуси. За предстоящие операции Украина заплатила соседнему государству более 1 миллиарда гривен из госбюджета. Об этом в соцсети сообщила основатель благотворительного фонда "IDonor: Всеукраинская платформа донорства" Ирина Заславец.

"Сейчас трансплантации органов в Беларуси ожидают 487 украинцев. За операции им клиники Бреста и Минска получили от нашего государства более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

По словам Заславец, в данный момент предпринимаются попытки урегулировать вопрос въезда на территорию Беларуси украинцев, которым Минздрав Украины уже оплатил операции.

Напомним, с 1 ноября Беларусь из-за высокого уровня распространения коронавируса приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, но при этом составила список исключений.

Также мы сообщали, что опубликован список больниц Украины, где будут делать трансплантацию органов.