Украинскую станцию "Академик Вернадский" на Антарктиде, где пингвины выстроились в очередь за рыбой, замело снегом. Высота снежного покрова составляет 169 - 170 см, что является рекордом для этого времени года.



Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр на странице в Facebook.

"Такие впечатляющие фото прислал Юрий Отруба (Otruba Yuriy), руководитель двадцать пятой УАЭ, со станции "Академик Вернадский". Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу", – сообщают в научном центре.





"Сейчас в регионе, где находится украинская научная станция, температура воздуха -0,1 градуса по Цельсию, скорость ветра достигает 8 м/с, видимость – около 1 км, продолжает идти снег", - говорится в сообщении, полагаясь на данные сайта, который отслеживает метеоситуацию "Антарктида онлайн".





Ранее "Страна" сообщала, что вокруг украинской научной станции в Антарктиде произошла ротация пингвинов. По подсчетам украинских полярников, сейчас на острове Гандилез обитает 2627 пингвинов Дженту. Для сравнения, в 2007 году ученым ни разу не попадались в этой части Антарктики их гнезда.



Также напомним, что в Антарктиде ученые нашли летающих кровососов, которых там быть не должно. "Такой проблемы раньше в Антарктиде не было. Для ученых это необычная научно-прикладная работа, проект по изучению ситуации стартовал только в этом сезоне, проблема еще решается", - сказал руководитель экспедиции.