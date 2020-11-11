Украина сможет закупить вакцину от коронавируса по специальной цене. Речь идет о закупке как минимум 8 миллионов доз. По предварительным данным, на них могут потратить миллиард гривен.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Глобальным вакцинным альянсом создали специальный механизм COVAX, чтобы обеспечить равный доступ к препарату всем странам, без разницы по экономическому уровню развития. Украина стала одним из 92 государств-участников этой программы.

"Там сформирован финансовый фонд, который выкупает огромное количество доз вакцины для того, чтобы обеспечить в 180 странах как минимум 20% наслелення каждой страны вакциной против коронавирусной болезни. Украина также в этом механизме и попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины ", - сказал Виктор Ляшко.

Речь идет о закупке как минимум 8 млн доз в случае однократного введения, или 16 млн доз - в случае двукратного.

"Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно озвучена, - это 1 млрд грн, что предусмотрено в бюджете на 2021 год. В дальнейшем министр здравоохранения будет вести переговоры с другими производителями иммунобиологических препаратов для того, чтобы заключить прямые контракты на поставку, чтобы обеспечить всех, кто захочет вакцинироваться против коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.

В первую очередь вакцину получат профессиональные группы риска, которые обеспечивают жизнедеятельность государства, - врачи, силовики, учителя. В дальнейшем вакцинировать группы риска, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования. Речь идет о людях старшего и пожилого возраста, включая людей с сопутствующими хроническими патологиями.

Напомним, недавно американская компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 90%.

После этого Зеленский попросил Меркель помочь Украине с доступом к вакцине от Pfizer.