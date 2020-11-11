Наличие коронавирусной инфекции у человека увеличивает риск развития у него тревожных расстройств, депрессии или бессонницы.

Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета и НИПЧ Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения, опубликованном в медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

В исследовании использовали данные более 62 тысяч человек, переболевших Covid-19. За три месяца после положительного результата теста на коронавирус впервые было обнаружено, что каждый пятый человек, который поборол заболевание, получил диагноз тревожного расстройства, депрессии или бессонницы.

Также в ряде случаев одним из последующих, связанных диагнозов, стала деменции (заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные способности пациента - Ред.) Кроме того, с Сovid-19 было связано появление новых психиатрических диагнозов у людей, которые уже имели в анамнезе психические проблемы.

В исследовании говорится, что в целом почти 20% людей получили психиатрический диагноз в течение 90 дней после заражения коронавирусом.

Результаты анализа также показали, что люди с ранее имевшимся диагнозом психического расстройства имели на 65% больше шансов заболеть Сovid-19, чем те, кто не имел проблем с психическим состоянием.

"Это открытие стало неожиданностью и требует исследования. Вместе с тем наличие психического расстройства следует добавить в перечень факторов риска для Covid-19", - рассказал один из исследователей доктор Макс Таке.

Напомним, ранее ученые узнали, у каких пациентов с коронавирусом выше шансы умереть.

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