С завтрашнего дня, 12 ноября, в Украине ожидается мороз ночью, днем тоже холодно. При этом буде без осадков.



Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.



"Антициклон и дальше блокирует любые осадки до Украины, поэтому завтра, 12-го ноября, без дождей", - прогнозирует синоптик.

Ветер будет умеренным, направление - юго-восточное. Также периодически в стране ожидаются туманы. Диденко обещает украинцам красивое метеоявление на завтра - изморозь.



"В отдельных районах из-за похолодания и базирования антициклона ожидается одно из самых красивых метеорологических явлений - изморозь. Пофоткайте, если увидите", - пишет Диденко.



Температура воздуха будет постепенно снижаться. Ночью 12 ноября -3...+4 градусов, днем +3...+8 градусов.

В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0...+3 градуса, завтра днем +3...+6 градусов.







Ранее "Страна" сообщала, что 11 ноября в Украине будет туманно и холодно. Столбики термометров поползут вниз, днем ожидается около +5 градусов.



Также напомним, что синоптики предупредили, что страну накроют туманы. Уточняется, на западной части Украины синоптики объявили I уровень опасности.