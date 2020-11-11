10 ноября в Киеве выступил российский певец Валерий Меладзе. Еще один его концерт во Дворце "Украина" запланирован на 11 ноября.

Об этом сообщает ТСН.

Вечером 10 ноября перед входом во Дворец "Украина" образовалась очередь из желающих послушать песни Меладзе. Поклонники артиста признались журналистам, что не боятся идти в зал.

"Немного конечно страшно, но поскольку Валерия Меладзе очень люблю, практически от его первой песни. Конечно же, маски, все есть, средства. Буду надеяться, что все будет хорошо", - говорит киевлянка.

"А мы переболели. Поэтому у нас немножко есть иммунитет. Билеты были куплены заранее, еще в феврале месяце", - заявила другая жительница столицы.

Билеты на киевские концерты Меладзе, которые стоили от 700 до 4000 грн, были давно раскуплены.

Накануне Меладзе был вынужден отменить концерт в Москве. Организаторы объяснили отмену сложной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, по данным на 11 ноября, число заболевших Covid-19 за сутки в Киеве выросло на 965 человек, среди них 60 детей.

Также мы сообщали, что Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 11 ноября.