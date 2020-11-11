Хотя в Карпаты, несмотря на осень, уже пришла настоящая зима, первого снега на остальной территории Украины на этой неделе ожидать не стоит.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Не будет первого снега на этой неделе. Поле повышенного давления и без осадков. Кое-где туманы в утренние часы", - сказал он.

По словам специалиста, до конца этой недели по всей территории страны ожидается дневная температура в пределах от 0 до +5. Заморозки днем ожидаются в восточных областях. Ночная температура упадет до 0...-5. Холоднее ночью будет на Востоке -7...-8.

Что касается Киева, то ночные морозы в столицу доберутся уже ближе к выходным.

"По области - да. По Киеву на этой неделе ночью около нуля, на выходных и минус 1 может быть", - сказал он.

Синоптик добавил, что заморозки в Украине наблюдались и ранее этой осенью.

"Даже сегодня утром зафиксированы небольшие морозы", - заявил специалист.

Напомним, сегодня днем в Украине воздух не прогреется выше +10 градусов, как было в начале месяца.

Ранее мы рассказывали о том, как Карпаты уже пережили первые снегопады.