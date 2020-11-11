Сегодня, 11 ноября, был запущен слух, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы собирает голоса "слуг народа" для увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой. Однако сразу два источника "Страны" в Офисе президента эту информацию опровергают.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Все помнят, что Зеленский пообещал поднять вопрос об отставке Венедиктовой к концу года, если она не покажет результат. Но на данный момент вопрос он не ставит. И Ермак голоса не собирает. Решение пока еще не принято. Этот слух - утка, который, предположительно, запустил глава МВД Арсен Аваков, чтобы столкнуть лбами Венедиктову и Ермака", - сообщает один источник.

По другой версии этот слух распространяет сама Венедиктова, чтобы представить себя жертвой интриг Ермака и заручиться поддержкой западных посольств на случай, если вопрос о ее отставке возникнет на самом деле (а это не исключено).

Напомним, в сентябре уже появлялась информация о возможной отставке Ирины Венедиктовой, тогда ходили слухи, что ее место должен занять глава СБУ Иван Баканов.

Впрочем, позже Венедиктова заявила, что не планирует подавать в отставку.