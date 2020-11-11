В Офисе президента опровергают слух о сборе голосов под отставку генпрокурора Венедиктовой
Сегодня, 11 ноября, был запущен слух, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы собирает голоса "слуг народа" для увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой. Однако сразу два источника "Страны" в Офисе президента эту информацию опровергают.
Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".
"Все помнят, что Зеленский пообещал поднять вопрос об отставке Венедиктовой к концу года, если она не покажет результат. Но на данный момент вопрос он не ставит. И Ермак голоса не собирает. Решение пока еще не принято. Этот слух - утка, который, предположительно, запустил глава МВД Арсен Аваков, чтобы столкнуть лбами Венедиктову и Ермака", - сообщает один источник.
По другой версии этот слух распространяет сама Венедиктова, чтобы представить себя жертвой интриг Ермака и заручиться поддержкой западных посольств на случай, если вопрос о ее отставке возникнет на самом деле (а это не исключено).
Напомним, в сентябре уже появлялась информация о возможной отставке Ирины Венедиктовой, тогда ходили слухи, что ее место должен занять глава СБУ Иван Баканов.
Впрочем, позже Венедиктова заявила, что не планирует подавать в отставку.