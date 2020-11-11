Правительство Российской Федерации решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.



Так, правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине.

Согласно данным информагентства, с предложением о закрытии этих торгпредств еще в сентябре выступил Минпромторг РФ.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, после закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.



Ранее "Страна" сообщала, что в России собрались закрыть все торговые представительства в Украине и Литве. При этом в перечень иностранных государств, где учреждены торговые представительства, внесена Саудовская Аравия. Правительство РФ еще в августе распорядилось открыть учреждение в Эр-Рияде.



Также напомним, что премьер РФ после встречи с Медведчуком пообещал подумать о снятии части санкций против Украины. "Я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно", - пообещал Мишустин.