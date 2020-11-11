Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин прокомментировал то, что Украина открыла все имеющиеся пункты пропуска на Донбассе. Он назвал такие действия со стороны украинских властей "провокацией" и считает, что это решение не соответствует эпидемиологической ситуации.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Репортер Руденко".

"Мы фиксируем провокационные действия со стороны Украины. Одним из последних является якобы открытие всех КПВВ на линии соприкосновения, что не соответствует нынешним реалиям и не соответствует эпидемиологической ситуации Украины", - сказал Пушилин.

Он также утверждает, что такие действия - это "циничный хайп со стороны президента Владимира Зеленского".

"Это циничный хайп со стороны Зеленского для того, чтобы иметь возможность поговорить с Германией, для того, чтобы опять попытаться перевернуть с ног на голову".

Пушилин сказал, вопрос о КПВВ не был согласован в рамках Трехсторонней контактной группы, поэтому "такие односторонние шаги могут привести к непоправимым последствиям, ничего хорошего из этого не получится".

Напомним, еще 9 ноября в т.н. "ЛНР" заявили, что не будут отрывать пункты пропуска "Счастье" и "Золотое", обвинив украинскую сторону в том, что она не согласовала детали их работы.

С подобным заявлением выступили и в т.н. "ДНР", сообщив, что после 10 ноября продолжит работать только один пункт пропуска - "Еленовка". Людей через него будут пропускать не каждый день, а в рамках еженедельного "гуманитарного коридора".