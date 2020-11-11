Пушилин назвал открытие пропуска на Донбассе "циничным хайпом со стороны Зеленского"
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин прокомментировал то, что Украина открыла все имеющиеся пункты пропуска на Донбассе. Он назвал такие действия со стороны украинских властей "провокацией" и считает, что это решение не соответствует эпидемиологической ситуации.
Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Репортер Руденко".
"Мы фиксируем провокационные действия со стороны Украины. Одним из последних является якобы открытие всех КПВВ на линии соприкосновения, что не соответствует нынешним реалиям и не соответствует эпидемиологической ситуации Украины", - сказал Пушилин.
Он также утверждает, что такие действия - это "циничный хайп со стороны президента Владимира Зеленского".
"Это циничный хайп со стороны Зеленского для того, чтобы иметь возможность поговорить с Германией, для того, чтобы опять попытаться перевернуть с ног на голову".
Пушилин сказал, вопрос о КПВВ не был согласован в рамках Трехсторонней контактной группы, поэтому "такие односторонние шаги могут привести к непоправимым последствиям, ничего хорошего из этого не получится".
Напомним, еще 9 ноября в т.н. "ЛНР" заявили, что не будут отрывать пункты пропуска "Счастье" и "Золотое", обвинив украинскую сторону в том, что она не согласовала детали их работы.
С подобным заявлением выступили и в т.н. "ДНР", сообщив, что после 10 ноября продолжит работать только один пункт пропуска - "Еленовка". Людей через него будут пропускать не каждый день, а в рамках еженедельного "гуманитарного коридора".