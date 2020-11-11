Более 54,1% украинцев уверены, что "сильный лидер" для Украины важнее, чем демократичная система управления страной. Не согласны с ними всего 26,7% респондентов.

При этом наибольшее число сторонников демократии среди электората экс-президента Петра Порошенко, а наибольшее число поддерживающих идею "сильной руки" - среди избирателей лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре-ноябре этого года.

Исследователи приводят данные опроса, из которых видно, что желающих видеть "сильного лидера" во главе государства в октябре увеличилось с 52,5% до 54,1%. Примечательно, что число сторонников демократического подхода к управлению страной также растет: апрель - 26,7%, октябрь - 31%. Число неопределившихся упало с 20,8% до 14,9%.

К поддержке авторитарной системы больше всего склоняются жители южной части Украины - 58,6% поддерживают идею, что сильный лидер Украине важнее, чем демократия. Обратного мнения там придерживаются 23,3%.

В западных областях Украины 52,1% выступили за "сильного лидера", 29,8% - за демократию, в центральных - 54,3% и 32% соответственно.

На Востоке сторонников идеи "сильной руки" 55,6%. Придерживаются противоположного мнения 33,3%.

Примечательно, что социологи также показали результаты опроса и конкретно на Донбассе. Там хотят "сильного лидера" 48,9% жителей, демократично настроены - 36,9% респондентов.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются Украиной, - в АР Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

Напомним, по данным этой же исследовательской группы, больше половины украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией, противоположной точки зрения придерживается треть жителей страны.

Ранее мы рассказывали, что по данным социологов, большинство украинцев не верит антикоррупционным органам.