Большая часть украинцев считает, что Украина как страна разваливается и идет к расколу. Кроме того, они уверены, что жить в стране становится все хуже.



Об этом стало известно из данных опроса, который был проведен в конце октября 2020 года и опубликован Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Негативный вариант (Украина стагнирует и не развивается, жизнь становится все более невыносимой) предпочло большинство опрошенных, 55,1%.

Что касается общего направления движения страны, то 42,5% выбрали оптимистичный вариант - "Украина может и медленно, но развивается, превращаясь в современную развитую страну".



В то же время 57,5% опрашиваемых думают, что "Украина как страна разваливается, идет к расколу" и только немногим более трети (33%) граждан решили, что "Украина как страна сшивается, идет путем объединения".



Опрос был проведен методом телефонных интервью с помощью компьютера на основе случайного генератора мобильных номеров. Всего было опрошено 1 502 человека.







Ранее "Страна" сообщала, что половина украинцев ожидает фальсификаций на местных выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Мониторинг местных выборов 2020", который провела социологическая группа "Рейтинг".



Также напомним, что соцопросы показали закрепление раскола во мнениях украинцев.